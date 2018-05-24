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دمشق تتهم التحالف الأمريكى بضرب قواعد سورية فجراً

الخميس 24/مايو/2018 - 01:21 م
دمشق تتهم التحالف الأمريكى بضرب قواعد سورية فجراً
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قالت وسائل إعلام حكومية سورية وأخرى يديرها تنظيم "حزب الله" اللبنانى، اليوم إنّ التحالف بقيادة أمريكا استهدف مواقع الجيش السورى في الصحراء السورية، رغم نفى مسؤولين عسكريين أمريكيين.

 

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكرى قوله، إنّ بعض مواقعهم العسكرية بين البوكمال وحاميا تعرضت فجر اليوم، لعدوان طائرات التحالف الأمريكية.


كما ذكرت قناة تابعة لـ"حزب الله"، أنّ الضربات كانت قرب قاعدة "تى 2"، على حدود العراق، وعلى بعد 60 ميلاً غرب نهر الفرات.


ووفقاً لوكالة رويترز، نفى مسؤول عسكرى أمريكى، علمه بتلك الضربات.

 

وقال الكابتن بيل اوربان، متحدث القيادة المركزية الأمريكية لرويترز، "ليس لدينا تقارير عمليات بشأن هجوم للتحالف ضد أهداف أو قوات النظام الموالية لسوريا".

 

 

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