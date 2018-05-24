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هيكتور كوبر يكشف عن خطة جديدة للفراعنة أمام الكويت

الخميس 24/مايو/2018 - 01:07 م
هيكتور كوبر يكشف عن خطة جديدة للفراعنة أمام الكويت
كوبر
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رسالة الكويت - عبد الحميد فراج
 

أكد الأرجنتنينى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أنه يسعى للوصول إلى التشكيل المثالي من خلال المباريات الودية قبل كأس العالم 2018.

 

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بالكويت "سوف أستغل المباريات الثلاث لتجربة خطة الفراعنة الجديدة للوصول إلى التشكيل الأمثل".

 

وأشار هيكتور كوبر إلى أن مباراة الكويت الودية غدًا ستكون في منتهى الأهمية في إطار رحلة الاستعداد للمونديال.

 

وأضاف كوبر: "هناك أشخاص كثيرون ينتقدون طريقتنا.. الوقت ضيق ولن نتمكن من تعديلها قبل انطلاق مباريات كأس العالم، ولو لعبت كرة جميلة وخسرت 4 من أوروجواى ماذا سيكون رد الفعل وقتها؟".

 

 

 

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