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3 تنبيهات جديدة للأرصاد بينهم اثنان متقدمان

الخميس 24/مايو/2018 - 01:01 م
3 تنبيهات جديدة للأرصاد بينهم اثنان متقدمان
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الفجر السعودي
 
واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها، حيث أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية "حفرالباطن والقيصومة والذبية والأجزاء المجاورة"، وذلك لنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يتسبب في شبه انعدام للرؤية في حالة تبدأ الواحدة ظهر اليوم وتنتهي الثامنة مساءً.

وفي الحدود الشمالية "عرعر والأجزاء المجاورة" صدر تنبيه متقدم لنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يتسبب في شبه انعدام للرؤية في حالة بدأت 11 صباحاً وتنتهي السادسة مساءً. حسب صحيفة "سبق"

أما في نجران فأصدرت الأرصاد تنبيهاً لنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في حالة بدأت 11 صباحًا وتنتهي السادسة مساءً.


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