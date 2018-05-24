"ذا صن": الابتعاد عن الخمور والملاهي الليلية سر نجاح محمد صلاح

اشادت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد تألقه في موسمه الأول مع ليفربول منذ قدومه من روما في الصيف الماضي.





وأكدت الصحيفة الإنجليزية، على أن تألق صلاح في إنجلترا، لم يأتي مجرد صدفة، بل نجاحه جاء بناء على الاجتهاد والتواضع الذي تمتع به داخل وخارج الملعب.





وأضافت الصحيفة، أن إلتزام صلاح الديني وابتعاده عن شرب الخمور، والسهر في الملاهي الليلية من أهم أسباب نجاحه وتألقه في إنجلترا.





وتابعت الصحيفة، هناك الكثير من اللاعبين، جاءوا إلي إنجلتراوتألقوا، ولكنهم فشلوا بعد ذلك بسبب الغرور والسهر والتدخين وشرب الخمور.