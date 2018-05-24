الهند تقطع الكهرباء عن مصهر نحاس بعد سقوط قتلى فى احتجاجات

قطعت السلطات الهندية اليوم الخميس الكهرباء عن مصهر نحاس كبير تديره شركة فيدانتا ريسورسز المدرجة فى بورصة لندن بعدما قتلت الشرطة بالرصاص 13 شخصا فى احتجاجات ضد ما وصفوه بالتلوث الصادر عن هذا المصهر.

وقال مجلس مراقبة التلوث فى ولاية تاميل نادو إن السلطات فوجئت الأسبوع الماضى باستعداد المصهر لاستئناف إنتاجه رغم صدور قرار بغلقه قيد تجديد تصريح للسماح بتشغيله.

وقال المجلس فى قرار صدر أمس الأربعاء "جرى رفض تجديد تصريح (عمل المصهر) فى الأعوام من 2018 حتى 2023 بسبب عدم الالتزام بشروط محددة".

ولم يوضح المجلس فى قراره تلك الشروط وقال إن "الكهرباء ستُقطع عنه (المصهر) وسيتم إغلاقه على الفور" ،وأبلغ المجلس شركة فيدانتا بعدم إمكانية استئناف عمليات المصهر قبل الحصول على تصريح.

وفتحت الشرطة النار على محتجين طالبوا بإغلاق المصهر الذى يتخذ من مدينة توتوكودى مقرا له وبلغ عدد القتلى فى احتجاجات هذا الأسبوع 13 شخصا.

ويقول سكان ونشطاء البيئة إن انبعاثات المصنع، وهو ثانى أكبر مصهر فى البلاد، تلوث الهواء والماء وتؤثر على صحة الناس.

وأغلق المصهر لمدة تزيد على 50 يوما وصدر أمر باستمرار إغلاقه حتى السادس من يونيو حزيران المقبل على الأقل قيد حصوله على التصاريح البيئية اللازمة، وتنفى فيدانتا مسؤولية المصهر عن تلوث الهواء والماء.

وسعت رويترز للحصول على تعليق من الشركة بشأن محاولتها استئناف الإنتاج لكن لم يتسن لها التواصل مع المتحدث باسمها حتى الآن.