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مصطفي البرغوثي: بناء مستوطنات جديدة هو تنفيذ لـ"صفقة القرن"

الخميس 24/مايو/2018 - 01:15 م
مصطفي البرغوثي: بناء مستوطنات جديدة هو تنفيذ لـصفقة القرن
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رحاب منيعم
 
قال مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، تعقيبًا علي تصريحات وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، بموافقة حكومته على بناء 2500 وحدة استيطانية من شمال الضفة الى جنوبها بما فيها القدس، بأنه تصعيد خطير لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا ان هذا جزء من التنفيذ الفعلي لما يسمى "صفقة القرن".

وأضاف البرغوثي، أنه لولا غطاء إدارة ترامب، لما تجرأت اسرائيل على هذا الفعل الذي يؤكد رفض إسرائيل لأي حل وسعيها لفرض أمر واقع على الأرض يحول دون تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية ويكرس منظومة الابارتهايد.

وأكد البرغوثي أن إسرائيل لن ترتدع الا بتغيير ميزان القوى بتوحيد الصف الفلسطيني وتصعيد المقاطعة والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال ونظام التمييز والفصل العنصري "الابرتهايد" الذي يكرسه ضد الشعب الفلسطيني.
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