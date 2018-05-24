ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بوركينا فاسو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان

الخميس 24/مايو/2018 - 01:12 م
بوركينا فاسو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان
رئيس بوركينا فاسو
طباعة
وكالات
 

قالت وزارة الخارجية فى بوركينا فاسو، اليوم الخميس، إن الدولة قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايوان.

 

 وتمارس الصين ضغوطا على العدد القليل المتبقى من الدول الأفريقية التى لا تزال تربطها علاقات دبلوماسية بتايوان حتى تقطع هذه العلاقات.

 

وقالت الوزارة فى بيان، لم تذكر فيه الصين مباشرة "هذا القرار مدفوع برغبة حكومة بوركينا فاسو القوية فى الدفاع عن مصالح بوركينا فاسو وشعبها فى إطار التوافق بين الدول".

 

وفى سياق منفصل صرحت رئيسة تايوان تساى انج وين الأحد الماضى بأن بلادها ستشدد إجراءاتها الأمنية للتعامل مع أية تهديدات من جانب الصين.

 

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية الإخبارية عن تساى انج وين إضافتها - فى تصريحات لها ردا على تساؤلات المواطنين عبر الإنترنت أن تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن المجتمع ككل، وذلك دون الكشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة، إلا أن حكومتها تشجع تطوير صناعة الأسلحة لتقليل الاعتماد على الأسلحة المستوردة.

 

وتأتى تصريحات رئيسة تايوان فى أعقاب تزايد ضغوط الصين، التى تزعم تبعية تايوان لها وإرسالها طائرات مقاتلة قرب سواحلها.

 

المزيد عن: رئيس بوركينا فاسو تايوان بوركينا فاسو الدول الأفريقية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 1:20:03 PM