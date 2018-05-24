دراسة غريبة.. ارتداء الأحذية يزيد الوزن

ربطت دراسة غريبة بين خلع الأحذية خارج المنزل ووزن جسم الإنسان، ووفقًا لصحيفة The Daily Mail البريطانية، يمكن أن يساعد تجنب ارتداء الأحذية داخل المنزل في إنقاص وزن الجسم.



وأرجعت الدراسة ذلك إلي احتواء الأحذية مواد كيميائية ضارة تزيد من تراكم الدهون عن طريق التداخل مع هرمونات الجسم.



ويقول الباحثون أن الاستغناء عن ارتداء الأحذية في المنزل واستخدام الأرضيات الخشبية أو السجاد بدلا منها يمكن أن يُساعد في منع انتشار هذه المواد الكيميائية بالمنزل.



وتحتوي العديد من المنتجات المنزلية مواد كيميائية تعرف باسم "obesogens" وتتداخل مع الهرمونات، مما يتسبب في ارتفاع مستويات الدهون داخل انسجة الجسم.



وأجرى الباحثون في جامعتي Aveiro وBeira Interior في البرتغال، مراجعة لدراسات سابقة لمعرفة أكثر الأماكن التي تعرضنا لهذه المواد الكيميائية.



ووجدوا أن أكبر مصادر الملوثات هي الغبار المنزلي والغذاء والمنتجات اليومية، مثل أدوات المطبخ ومستحضرات التجميل أو مواد التنظيف الكيميائية.



وأوصى الباحثون أصحاب المنازل شراء المواد الغذائية الطبيعية والطازجة والخالية من المبيدات الحشرية، وتجنب منتجات التنظيف الاصطناعية.



كما أن تنظيف المنزل بانتظام يمكن أن يوقف المواد الكيميائية من التراكم في المنزل.

