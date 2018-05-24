ناشونال جيوجرافيك: كيف تحدد النفايات البلاستيكية مستقبل كوكبنا؟

نشرت مجلة ناشيونال جيوجرافيك تقريرا يحتوي على أرقام ورسوم إيضاحية لإثبات إن أزمة النفايات البلاستيكية على مستوى العالم أمر حقيقي وينذر بالخطر إلى حد كبير.



وقالت المجلة إن 18 مليار رطل من النفايات البلاستيكية ينتهي بها المطاف في المحيطات كل عام - وهو رقم يمكن أن ينخفض على الأرجح إذا قمنا بتقليص استخدامنا للعبوات البلاستيكية التي يتم استخدامها مرة واحدة ولا يتم إعادة تدويرها على الرغم من أنها تمثل 40% من إجمالي البلاستيك المنتج.



وذكرت المجلة أن الجنس البشري لم يكن يعتمد على البلاستيك بهذا الشكل إلا في العقدين الماضيين، إذ أن ما يقرب من نصف جميع المواد البلاستيكية التي تم إنتاجها قد أنتج منذ عام 2000. ".

