مقتل شخص وإصابة والده في مشاجرة بكفرالشيخ

لقى شخص مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى رش خرطوش أعلى الصدر والرقبة، وأصيب والده، بجرح قطعى بالرأس وآخر قطعى بأصبع اليد اليمنى، مقيان بمدينة الحامول، فى مشاجرة مع أبناء عمومتهما بسبب وجود خلافات بينهم بينهم، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين.



وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول سمير زكى، 23 سنة، صاحب معرض سيارات، لمستشفى الحامول المركزى، مصابًا بطلق نارى، رش خرطوش أعلى الصدر والرقبة توفى عقب وصوله،و غرزى زكى، 55 سنة، والده، مصابًا بجرح قطعى بالرأس وآخر قطعى بأصبع اليد اليمنى.



وجه مدير المن بتشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات الحادث، وقادة الرائد سعد اللبيشى، رئيس مباحث الحامول، وببسؤال إبراهيم رسمى هارون 22 سنة، ابن عم المتوفى، عن سبب المشاجرة اقر بوجود خلاف بين المتوفى ووالده كطرف اول، وبين ابناء عمومتها ميلاد، أ" وأشقائه شوكت، ونصر، ورأفت كطرف ثانى، ودارت بينهم مشاجرة إستُخدمت فيها أسلحة نارية وبيضاء.



ووجه بالقبض على المتهمين وتمكنت مباحث مركز شرطة الحامول من القبض على المتهمين، وتبين ان بحوزة الأول بندقية خرطوش أجنبية الصنع، وبحوزة رأفت سلاح أبيض "سيف"، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، تحرر المحضر رقم 3556 إدارى مركز الحامول، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

