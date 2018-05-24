السودان يعلن بقاؤه ضمن قوات التحالف العربي باليمن

نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية عن الرئيس عمر حسن البشير قوله إن السودان ملتزم بالتحالف العربى فى اليمن بعد ثلاثة أسابيع من قول وزير الدفاع السودانى إن الخرطوم تقيم مشاركتها فى حرب اليمن.

ويشارك السودان فى القتال فى اليمن ضمن التحالف وله قوات قوامها نحو ثلاثة آلاف جندى وعدة طائرات مقاتلة هناك. وذكرت وسائل إعلام محلية ويمنية أن عشرات الجنود السودانيين قتلوا على جبهات قتال ساحلية.

ونقلت الوكالة عن البشير قوله فى اجتماع أمس الأربعاء مع محمد عبد الله العايش مساعد وزير الدفاع السعودى إن الصعوبات الاقتصادية "لن تثنى السودان عن لعب دوره العربى فى استرداد الشرعية فى اليمن باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هى الدفاع عن أرض الحرمين والتزاما بالأهداف النبيلة التى دعت إلى مشاركته فى عاصفة الحزم".

وكان على سالم وزير الدولة السودانى لشؤون الدفاع قد أبلغ البرلمان فى وقت سابق هذا الشهر بأن الخرطوم تعيد تقييم مشاركتها فى العمليات.

وذكرت الوكالة أن العايش نقل شكر السعودية للخرطوم على "الأدوار البطولية التى تؤديها القوات السودانية التى ساهمت فى الانتصارات والتقدم الذى حققته قوات الحزم فى اليمن".

وانقطع التمويل الدولى عن السودان بدرجة كبيرة فى العقود الماضية بسبب عقوبات أمريكية رفعت فى أكتوبر. وواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ انفصال الجنوب فى عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع انتاج السودان من النفط مصدر العملة الصعبة للبلاد.

وأرسل السودان قوات لليمن ضمن التحالف الذى تدخل فى الحرب الأهلية عام 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على أغلب المناطق المأهولة فى البلاد وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادى على الخروج منها.

وقال حسن عثمان رزق عضو البرلمان السودانى الذى قاد حملة لسحب القوات السودانية من اليمن لرويترز فى وقت سابق هذا الشهر إن قرار إرسال القوات غير شرعى لأن أعضاء البرلمان لم يوافقوا عليه.