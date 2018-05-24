"العربي": توشيبا اليابانية تضخ استثمارات جديدة في مصر

قام مجلس إدارة مجموعة العربي، بزيارة تجارية لشركة توشيبا صاحبة العلامة التجارية اليابانية الشهيرة ، وذلك بهدف تنشيط العلاقة الاقتصادية بين الشريكين، والتي تمتد جذورها لأكثر من أربعون عامًا، وذلك برئاسة محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي وبحضور إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني و أعضاء مجلس إدارة المجموعة





وأكد رئيس شركة توشيبا اليابانية على أن مجموعة العربي شريكًا استراتيجياً وهاما في مصر والشرق الأوسط ، معربا عن سعادته بدور مجموعة العربى في تعميق اسم العلامة التجارية لتوشيبا في أذهان المستهلكين في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ،وذلك خلال الشراكة على طول تاريخهما





ومن جانبه أعرب إبراهيم العربي ، عن سعادته وامتنانه للنتائج التي أسفرت عنها تلك الزيارة ، مؤكدا على عمق العلاقة بين مجموعة العربي و شركة توشيبا اليابانية، لكونها الشريك الأول لنا في مصر والذي ساهم بصورة كبيرة في أحداث طفرة تكنولوجية في السوق المصرية لتصبح مجموعة العربي هي الراعي الرسمي لنقل التكنولوجيا اليابانية والعالمية في مجال الأجهزة الإلكترونية لمصر





وأوضح العربى، أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الشركتين واستطرد قائلاً :" لقد وصلنا مع مجلس إدارة توشيبا اليابانية لعدد من الاتفاقيات التجارية الهامة و التي ستساهم بصورة كبيرة في زيادة الاستثمارات اليابانية متمثلة في شركة توشيبا على أرض مصر"





منوها أن هذه المشروعات والاتفاقيات ستكون خطوة هامة لتوفير عدد كبير من فرص العمل للشباب المصري خلال المرحلة القادمة والتي وستشهد مزيد من النجاح والتعاون المشترك في مجال الصناعة والتكنولوجيا بين العربي وتوشيبا