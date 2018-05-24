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نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان الامتحانات

الخميس 24/مايو/2018 - 01:06 م
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان الامتحانات
الامتحانات
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تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، قام الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بعدد من كليات الجامعة شملت الحاسبات والمعلومات حيث رافقه خلالها الأستاذ الدكتور هيثم الفيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى تفقد كليات العلوم والتربية والآثار والتربية النوعية وذلك اليوم الخميس الموافق 24/5/2018.

وصرح الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تفقد لجان الامتحانات بالجامعة، يأتي في إطار الاطمئنان على سيرها بالإضافة إلى التأكد من توفير سبل الراحة لأبنائنا من طلاب جامعة الفيوم، مقدماً التهنئة لهم بقدوم شهر رمضان المبارك متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان الامتحانات
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