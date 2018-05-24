الرسل وأشياؤهم في القرآن الكريم

سلط الإعلامي الباحث في فقه الحركات الإسلامية محمد أحمد عابدين، خلال حلقته السابقة المعروضة علي موقع قناة الغد، علي الرسل والأشياء التي اصطحبوها معهم أثناء الدعوة، علي النحو التالي.



عصا موسى، ناقة صالح، حوت يونس.. بعض ما لحق بالأنبياء من والرسل الكرام من كائنات كانت لها قصص معهم.



عصا موسى عليه السلام:

لا أحد يعرف أين توجد عصا موسى عليه السلام الآن، ولذا هناك آراء متضاربة منها ما يرى أنها في التابوت «تابوت العهد» الذي لا يُعرف مكانه، وإن كان أحد الباحثين يقول بأنه تحت أحد المنازل بحي الحلمية في مدينة القاهرة، وهو مجرد رأي، وهناك من يرى أنها في روما، وهناك من يرى أنها مختفية وستظهر مع ظهور الدابة الذي يسبق قيام الساعة.



ولقد أورد القرآن الكريم عددًا من استخدامات سيدنا موسى عليه السلام العصا، منها أنه ضرب الحجر بالعصا فانفجرت منه اثنتا عشرة عين ماء، ومنها أنه ضرب البحر بعصاه فانفلق كالطود العظيم وهرب بنو إسرائيل في الطرق التي تنشرها في البحر بمشيئة الله هربا من فرعون، وكذا إلقاء عصا موسى لتتحوّل إلى ثعبان ضخم يأكل ثعابين السحرة.



ناقة صالح عليه السلام

ناقة، أنثى جمل من عند الله سبحانه وتعالى لم تكن مملوكةً لأحد من قوم سيدنا صالح عليه السلام، وجعلها الله اختبارًا للعصاة من قوم صالح فأمرها أن تشرب النهر يوما ويشرب الناس في اليوم الآخر ولكن كان هناك حوالي تسعة من الاشرار عقروا الناقة أي ذبحوها، « فكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا »، الشمس: 14



حوت يونس عليه السلام

هو الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس بعد ما خرج غاضبا من قومه وبقي في بطنه لمدة ثلاثة أيام، ظل النبي يونس يسبح الله خلالها وهو في جوف الحوت، ولولا تسبيحه لباقي في بطن الحوت الى يوم يبعثون لكنها المشيئة، ليتعلم الناس إلى يوم القيامة بما ورد في هذه القصة وما ورد في غيرها «وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) ۞ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147)»، الصافات.

وتتعدد الأشياء التي تلحق بالأنبياء والرسل عليهم السلام وللقارئ أن يتجول بين الآيات والتفاسير يعرف الكثير منها كسفينة نوح وبقرة موسى وجنود سليمان وحديد داوود، عليهم جميعا الصلاة والسلام.

