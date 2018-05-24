ضبط كميات من اللحوم والدجاج المجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي بسوهاج

قال الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج انه تم ضبط كميات من اللحوم والدجاج المجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي محمله بسيارة نقل بمنطقة العارف في حملة تموينية مكبرة بناحية حي غرب سوهاج وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الاسواق والسلع التموينية والغذائية المعروضه للاستهلاك من قبل المواطنين.



ومن جانبه قال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج ان الحي قام بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الادارة الصحية والادارة الزراعية وإدارة تموين سوهاج والطب البيطرى وذلك للمرور على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم عرضها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط وذلك حفاظا على صحة المواطنين بسوهاج وشملت الحملة المرور على ميدان العارف، حيث تم ضبط كمية من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمى وتم التحفظ عليها، كما تم ضبط السيارة رقم8931 هـ ب ج وبها فراخ وكبده ولحوم مفرومة وتم تحرير محضر من قبل مباحث التموين وتم التحفظ عليها بالثلاجة لحين صدور قرار النيابة.



وشدد المحافظ علي تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.