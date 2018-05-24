ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موقع: تراجع الحجوازت السياحية في كرواتيا نتيجة تعافي أسواق مصر

الخميس 24/مايو/2018 - 01:02 م
موقع: تراجع الحجوازت السياحية في كرواتيا نتيجة تعافي أسواق مصر
السياحة
طباعة
هديل هاشم
 
ذكر تقرير لموقع "توتال كرواتيا نيوز" أن الحجوزات السياحية في كرواتيا تتراجع نتيجة لتعافي أسواق مصر وتركيا وتونس.

وحولت شركات السياحة البريطانية والألمانية تركيزها بعيدا عن كرواتيا واتجهت نحو وجهات أقل تكلفة في البحر المتوسط، خاصة مع استمرار رفع الفنادق الكرواتية لأسعارها، كما لو كانت غير مدركة لتراجع الحجوزات.

وأشارت إلى أن مصر وتونس وتركيا بدأت تجذب السياح البريطانيين لقضاء عطلاتهم بها بدلا من مدينة بنيدورم الساحلية بإسبانيا.
المزيد عن: مصر كرواتيا سياحة تركيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 1:20:03 PM