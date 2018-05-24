موقع: تراجع الحجوازت السياحية في كرواتيا نتيجة تعافي أسواق مصر

ذكر تقرير لموقع "توتال كرواتيا نيوز" أن الحجوزات السياحية في كرواتيا تتراجع نتيجة لتعافي أسواق مصر وتركيا وتونس.



وحولت شركات السياحة البريطانية والألمانية تركيزها بعيدا عن كرواتيا واتجهت نحو وجهات أقل تكلفة في البحر المتوسط، خاصة مع استمرار رفع الفنادق الكرواتية لأسعارها، كما لو كانت غير مدركة لتراجع الحجوزات.



وأشارت إلى أن مصر وتونس وتركيا بدأت تجذب السياح البريطانيين لقضاء عطلاتهم بها بدلا من مدينة بنيدورم الساحلية بإسبانيا.

