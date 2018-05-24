وزير البيئة يكشف الخطة الوطنية للقضاء على القمامة (فيديو)

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن هناك خطة وطنية للقضاء على القمامة ويتم تنفيذها على مدار عامين، حيث من المنتظر الانتهاء من إزالة 20 مقلب قمامة خطر خلال 2018- 2019 والبقية الأقل خطورة خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر توفير أماكن لهذه المقالب لإنشاء مصانع تدوير القمامة.



وأضاف في لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الجزء الآخر من الخطة معني بسلوكيات جمع القمامة وعمل نظام يمنع تراكمها في الشوارع، لافتا إلى أنه تم عمل مخططات كاملة للمحافظات بما يوفر بيانات دقيقة للغاية عن الاوضاع فيها ويجعل التدخل علمي ومخطط وعبر جدول زمني، معلقًا: "الامكانيات المادية لا تساعد كثيرًا ولكن يجري عمل محاولات لتوفير أفضل أداء".

