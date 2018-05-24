أنواع وأسعار البلح بمحافظة الفيوم اليوم الخميس 24 ـ 5ـ 2018

شهدت أسعار البلح، اليوم الخميس،بمحافظة الفيوم، استقرارا بالأسواق، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنيهًا، التمر الأسواني الفاخر 17 جنيهًا.



وصل سعرالبلح السيوي20 جنيهًا،البلح الغزالي22 جنيهًا،البلح الصعيدي 18 جنيهًا، البلح الصعيدي الملكابي20 جنيهًا، والتوليدو تمر فاخر24 جنيهًا، البلح الصعيدي الشامية15 جنيهًا،البلح السلطاني الخام20 جنيهًا،البلح الصعيدي الجنداري 25 جنيها،كيلو البلح الجاف 12 جنيهًا للكيلو، وكيلو البلح نصف الجاف بسعر 20 جنيهًا، البلح الشعبى 7 جنيهات.

