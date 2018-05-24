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إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)

الخميس 24/مايو/2018 - 01:00 م
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
تشهد الانتخابات النقابية العمالية فى شركات محافظة السويس، فى وقت الظهيرة اقبالا كبيرا على اللجان الانتخابية من العاملين للتصويت على الانتخابات النقابية ومجلس الإدارة بمقر الشركات وتم فتح مقار اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحا أمام الناخبين.

وتواصل اللجان الانتخابية عمالها بكافة الشركات البترول والكهرباء والصناعية بالعين السخنة وفى أجواء رائعة وديمقراطية يعشها العاملين فى الانتخابات النقابية.

ويخوض المرشحين على مقاعد مجالس الإدارة ليتم اختيار 4 أعضاء واللجنة النقابية يتم اختيار 10 أعضاء ورئيس اللجنة النقابية، حيث تشهد الشركات على أجواء انتخابية هادئة وتحت إشراف القوى العاملة والإشراف القضائى ومازال العاملين يقومون بالتصويت لاختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة والنقابات العمالية وتغلق اللجان فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
إقبال كبير على انتخابات النقابات العمالية في شركات السويس (صور)
طباعة
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