"الاستثمار العقاري": تفويض من مولات مصر لإستكمال المباحثات مع "المالية " لتحديد القيمة المضافة

عقدت شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً بحضور الاعضاء وممثلى اكثر من 23 مركزا تجاريا واداريا بمصر لمناقشة الية احتساب ضريبة القيمة المضافة على تلك المبانى وذلك عقب تواصل الشعبة مؤخراً فى ذلك الصدد مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية .





ووافق ممثلى المراكز التجارية بالإجماع على تفويض مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى لإستكمال المفاوضات مع المالية ومصلحة الضرائب والوصول الى صيغ مثلى لاليات احتساب الضريبة وذلك عقب طرح المقترحات التى قدمتها الشعبة للمصلحة فى وقت سابق خلال الإجتماع وملاقاتها قبولا من جميع ممثلى المراكز التجارية .

و حضر الإجتماع أعضاء الشعبة ومجلس إداراتها بالإضافة الى ممثلى عدد من المراكز منها مول العرب ، كايرو فيستيفال سيتى ، كارفور ، سيتى ستارز ، اركان ، هايبر وان ، وتر واى ، بورتو ، داندى مول ، وكذلك ممثلى عدد من شركات التطوير العقارى الكبرى وهى بالم هيلز ، البدر للاستثمار العقارى ، درة ، تطوير مصر ، رؤية القابضة ، بنيان للاستثمار " جهينة " ، ايوان ، بيتا ايجيبت ، ايرا للتنمية العمرانية ، العالمية للمشروعات ، دلة ، المصرية للتعمير ، الوالى .