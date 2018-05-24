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إطلاق مشروع ''مدرسة الفرصة الثانية'' لمقاومة التشرد والانقطاع المبكر عن الدراسة

الخميس 24/مايو/2018 - 11:52 ص
إطلاق مشروع ''مدرسة الفرصة الثانية'' لمقاومة التشرد والانقطاع المبكر عن الدراسة
تلاميذ
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محمد وليد الجموسي
 
صرّح مدير عام المرحلة  الابتدائية  والتعليم الثانوي منذر ذويب لموزاييك أنه تم الاتفاق مع منظمة اليونيسيف ومكتب دراسات  لوضع برنامج  لمقاومة التشرد والانقطاع المبكر عن الدراسة عبر إطلاق مشروع ''مدرسة الفرصة الثانية'' الذي يعنى بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة وغادروا الفضاء المدرسي  ولم يجدوا حظهم في  التكوين المهني وغيره.
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