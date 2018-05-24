من هنا تراقب "طوارئ الأرصاد" إعصار "ميكونو" على مدار الساعة

تواصل الهيئة العامة للأرصاد متابعة حالة الإعصار ميكونو ومساراته المتوقعة من غرفة الطوارئ بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بإشراف نائب الرئيس لشؤون الأرصاد.





ونشرت الهيئة اليوم عبر حسابها في "تويتر" اليوم صورًا لجهود المتابعة والترصد للحالة وتغطية التلفزيون السعودي لغرفة الطوارئ بإدارة التحاليل والتوقعات لمتابعة جهود فريق هيئة الأرصاد وحماية البيئة على مدار الساعة في تطور حالة الإعصار ومساراته. وفق صحيفة "سبق"





وحذرت الهيئة العامة للأرصاد أمس من تأثر أجزاء من المملكة العربية السعودية بالعاصفة المدارية (MEKUNU) بعد مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم إلى الثلاثاء الذي يليه.





وتفيد تحليل خرائط الطقس ومتابعة صور الأقمار الصناعية ومخرجات النماذج العددية للعاصفة المدارية (MEKUNU) في بحر العرب أن تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (محافظة الخرخير)، منطقة نجران (شرورة) والشريط الحدودي مع سلطنة عمان وصحراء الربع الخالي بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من ٨٠ كلم/س مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية.





كما لا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (الأفلاج، وادي الدواسر، ليلى) والشرقية (العبيلة) ومحافظة نجران بالأمطار الرعدية المتوسطة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وذلك بسبب اقتراب العاصفة اعتباراً من مساء يوم الأحد القادم.





ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة والتي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، من خلال متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.







