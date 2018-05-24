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برشلونة يقرر تجديد عقد بوسكيتس

الخميس 24/مايو/2018 - 11:48 ص
برشلونة يقرر تجديد عقد بوسكيتس
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الفجر الرياضي
 

قرر نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القادمة لضمان بقائه مع البلوجرانا في المواسم المقبلة.


ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة برشلونة قررت تمديد عقد بوسكيتس بشكل رسمي، وتحسين عقده وراتبه السنوي مع النادي.


واشارت الصحيفة إلي أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة، قرر شخصياً تجديد عقد اللاعب وحل أي مشكلة قد تواجه في أزمة تمديد العقود في الأيام القادمة.


وأكدت الصحيفة على أن رئيس برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع بوسكيتس لتمديد عقده، بعدما حصل اللاعب على وعود وضمانات من الرئيس بتحسين راتبه.


ومن المنتظر، أن يقوم برشلونة بتجديد عقد بوسكيتس قبل إنطلاقة كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.

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