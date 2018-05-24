بدء انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بجامعة الفيوم

بدأت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بجامعة الفيوم، والتي تتم تحت إشراف مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، بحضور الأستاذ أيمن حلبة، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية وعدد من العاملين بالجامعة.





وتكونت اللجنة الإنتخابية من الأستاذ حماده أحمد راشد رئيسا للجنة وبعضوية كلا من الأستاذ مصطفي رياض والأستاذ محمد عبدالله فهمي والأستاذ مختار سالم مشرفا على اللجان الانتخابية.





وتضم قائمة المرشحين 14 مرشحا لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة وهم " وليد أبوطالب، أحمد محمد أبوبكر، هيثم محمد، إسلام حسن، أسامة عبدالحميد، نجلاء عبدالمقصود، أحمد عبدالحميد، عبدالناصر بكرى، خالد عبدالعزيز زكى، جابر شعبان محمد، أميمة صلاح الدين مصطفى، أحمد كسبان أحمد، صباح على محمد، عبدالله عوض عبدالعزيز"، بالإضافة إلى ماجد عبدالسميع لرئاسة مجلس إدارة اللجنة النقابية ، علي أن يتم اختيار عشرة أعضاء ورئيسا لمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة.





وتم عقد خمس لجان انتخابية بالجامعة تشمل لجنة بالمكتبة المركزية وكلية الزراعة والتربية والآداب والمدن الجامعية.