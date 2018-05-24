الستاغ تعيد العمل بتعريفة الانقطاع المعدّل لفائدة حرفاء الجهد المتوسط والعالي

لمجابهة الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية المرتقب خلال صائفة 2018، قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" إعادة العمل بتعريفة الانقطاع المعدّل لفائدة حرفاء الجهد المتوسط والعالي وهي تعريفة اختياريّة تهدف إلى تشجيعهم على التقليص من استهلاك الكهرباء في الفترة الممتدة بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثالثة بعد الزوال خلال أيام العمل طيلة شهري جويلية وأوت 2018، ويتمتّع الحريف مقابل هذا المجهود بتعويض مادي مهم يتمّ خصمه من فاتورة استهلاكه.



