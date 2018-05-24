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الستاغ تعيد العمل بتعريفة الانقطاع المعدّل لفائدة حرفاء الجهد المتوسط والعالي

الخميس 24/مايو/2018 - 11:47 ص
الستاغ تعيد العمل بتعريفة الانقطاع المعدّل لفائدة حرفاء الجهد المتوسط والعالي
الستاغ
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محمد وليد الجموسي
 
لمجابهة الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية المرتقب خلال صائفة 2018، قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" إعادة العمل بتعريفة الانقطاع المعدّل لفائدة حرفاء الجهد المتوسط والعالي وهي تعريفة اختياريّة تهدف إلى تشجيعهم على التقليص من استهلاك الكهرباء في الفترة الممتدة بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثالثة بعد الزوال خلال أيام العمل طيلة شهري جويلية وأوت 2018،  ويتمتّع الحريف مقابل هذا المجهود بتعويض مادي مهم يتمّ خصمه من فاتورة استهلاكه.

ويقع تحديد أيام الانقطاع المعدّل خلال الفترة المذكورة من طرف الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز ويتمّ إعلام الحريف المكتتب بذلك قبل بداية القطع بفترة زمنية لا تقل عن ثلاث ساعات. كما تقترح الشركة على المنتجين الذاتيين للكهرباء تعريفة تحفيزية لتشجيعهم على الانتاج بإمكانياتهم وتصريف انتاجهم على الشبكة خلال اوقات الذروة لصائفة 2018.
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