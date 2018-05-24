نبيلة عبيد: "أول عربية اشترتها كانت مرسيدس"

شددت الفنانة نبيلة عبيد، على أنها تعشق السيارات الفارهة مثل المرسيدس والـBMW، موضحة أنها تعلمت القيادة لأول مرة في شارع الهرم.





وقالت الفنانة القديرة في حوارها مع تامر بشير عبر برنامج "التوصيلة"، المذاع على نجوم إف إم: "كان لي صديق مقرب جدا هو من علمني القيادة وكنت لما أركب معه نسير في شارع الهرم وكان هادئا غير الآن تماما، وتمرنت في هذا الشارع كثيرا حتى تعلمت بشكل جيد".





وأضافت: "أنا أحب شكل العربية المحترمة وخصوصا المرسيدس والـBMW، وكانت أول سيارة أشتريها مرسيدس وأحضرتها من بيروت وكان فيها سيديهات وكان هذا أمرا مختلفا وقتها لم يكن متعارف عليه في مصر".