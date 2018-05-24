جدة.. ولي العهد يلتقي رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الْتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورغ برينده.





وجرى خلال اللقاء، مناقشةُ الأوضاع الاقتصادية العالمية واقتصاد المنطقة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يتم تنفيذها في المملكة. حسب صحيفة "سبق"





حضر اللقاء، وزيرُ المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ونائب رئيس المنتدى لشؤون العلاقات الحكومية ميروسلاف دوسك، والمساعد الخاص لرئيس المنتدى مارون كايروز.







