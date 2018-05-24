ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جدة.. ولي العهد يلتقي رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الخميس 24/مايو/2018 - 11:36 ص
جدة.. ولي العهد يلتقي رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
طباعة
وكالات
 
الْتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورغ برينده.

وجرى خلال اللقاء، مناقشةُ الأوضاع الاقتصادية العالمية واقتصاد المنطقة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يتم تنفيذها في المملكة. حسب صحيفة "سبق"

حضر اللقاء، وزيرُ المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ونائب رئيس المنتدى لشؤون العلاقات الحكومية ميروسلاف دوسك، والمساعد الخاص لرئيس المنتدى مارون كايروز.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 11:50:01 AM