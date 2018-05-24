ينظم نادي سينما الحمامات مساء الأحد 27 ماي الجاري سهرة سينمائية في حديقة دار سيباستيان في المركز الثقافي الدولي بالحمامات بداية من الساعة التاسعة والنصف وستعرض أربعة أفلام تونسية قصيرة التي عرضت في مهرجان كان الدولي 2018 ضمن مشروع “فاكتوري تونس” Tunisia FACTORY ” هذه الأفلام هي: * فيلم ” قانون الصمت” تأليف و اخراج مريم الفرجاني من تونس و مهدي حمنان من فرنسا * فيلم“ليالي ليلى” تاليف و اخراج اسماعيل من تونس و فاطمة أحمدي من ايران *فيلم “العصفور الأزرق” تاليف و اخراج رفيق عمراني من تونس و سوبا سيفاكوماران من سيريلنكا *فيلم“خوذو عيني” تاليف و اخراج أنيسة داود من تونس و أبو زار أميني من أفغانستان وسيكون العرض مشفوعا بنقاش للأفلام.