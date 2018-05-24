حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالزقازيق

قامت رئاسة مركز الزقازيق بالإشتراك مع رئاستي حى أول وثان الزقازيق وبالتنسيق مع شرطة المرافق بحملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بمدينة الزقازيق حيث توجهت الحملة إلى منطقة حسن صالح وعلى جانبي شريط السكة الحديد وأسفل الكوبري الجديد لإستغلال بعض التجارهذه المنطقة فى تشوين الكارتون والزجاجات البلاستيك وإستغلالها كإسطبل للحيوانات فتم رفع كافة الإشغالات.





وكذلك إزالة الأكشاك الغير مرخصة وتم فصل الوصلات الكهربائية المخالفة عنهم وكذلك رفع إشغالات المقاهى والكافيتريات من الشارع الرئيسي مما تعوق حركة السيارات والمواطنين وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بعمل حملات لرفع كافة الإشغالات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين وتطبيق القانون لكل من تسول له نفسه التعدي على حرمة الطريق بإعتباره منفعة عامة لكل المواطنين دون تمييز وتطبيق القانون على الغير ملتزمين.





وناشد محافظ الشرقية المواطنين التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية في الإلتزام بالقانون لتحقيق الإنضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية حفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة .







