ريال مدريد يرفض بيع فاران.. ومورينيو يطلب ألدرفايريلد

وجه نادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية للبرتغالي مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية.





ذكر موقع البرنابيو، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني رفضت بشكل قاطع رحيل فاران إلي مانشستر يونايتد، بعد رغبة واضحة من مورينيو بضمه للشياطين الحمر في الصيف.





وأكد الموقع على أن مورينيو، اتجه نحو التعاقد مع البلجيكي توبي ألدرفايريلد مدافع فريق توتنهام بعد رفض ريال مدريد التنازل عن خدمات الفرنسي فاران.





وكان مورينيو قد طلب من إدارة نادي مانشستر يونايتد تجهيز 200 مليون يورو للتعاقد مع فاران وكروس من ريال مدريد، إلا أن إدارة الملكي رفضت رحيل الثنائي.





الجدير بالذكر أن فاران كان اللاعب المفضل، في حسابات مورينيو خلال فترته مع ريال مدريد.