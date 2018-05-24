ليفربول يخطط لضم "نيفيز" صاحب أشهر تمريرات طولية في الشامبيونشيب (فيديو)

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم روبن نيفيز نجم نادي وولفرهامبتون وصاحب أشهر تمريرات طويلة في الدرجة الأولى بإنجلترا "الشامبيونشيب".









ويجيد روبن نيفيز اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع وسجل 6 أهداف مع فريقه هذا الموسم.









ولعب نيفيز لصفوف وولفرهامبتون وساهم في صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.









وكان روبن نيفيز قد انتقل من بورتو البرتغالي إلى وولفرهامبتون مقابل 15.8 مليون جنيه إسترليني وذلك أكبر مبلغ يدفعه النادي في تاريخه.







