غدا افتتاح فضاء "الكوري" بمدينة تونس العتيقة
الخميس 24/مايو/2018 - 11:38 ص
محمد وليد الجموسي
سيفتتح مساء الغد في مدينة تونس العتيقة وتحديدا في بطحاء التريبونال فضاء ثقافي جديد يحمل أسم الكوري.
هذا الفضاء تم ترميمه بمبادرة من مستثمرين خواص وهو في الاصل أسطبل خيول المصلح خيرالدين باشا وهو مواجه لقصر خيرالدين وكان فضاء مهملا قبل أن يتم تحويله الى فضاء ثقافي سيحتضن معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية والعروض الموسيقية والندوات الفكرية.
ويذكر أن النادي الثقافي الطاهر الحداد الشهير كان في الأصل إسطبلا لخيول عائلة الأصرم قبل ان يتم ترميمه في مطلع السبعينات.
المزيد عن: خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس