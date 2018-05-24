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إطلاق سراح موظفة بالأمم المتحدة اختطفت فى أفغانستان

الخميس 24/مايو/2018 - 11:36 ص
إطلاق سراح موظفة بالأمم المتحدة اختطفت فى أفغانستان
أفغانستان
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وكالات
 

أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان، اليوم الخميس، إطلاق سراح موظفة فى البعثة وابنها كانا قد خُطفا فى يناير وعبرت البعثة عن غضبها لمقتل سائق الموظفة خلال عملية الاختطاف.

 

واختفت المرأة وهى أفغانية يوم 22 يناير مع ابنها الصغير بعد أن أوقف مهاجمون مجهولون سيارتهما. وتم استعادة جثة السائق وهو أفغانى فى مارس .

 

وقالت إنجريد هايدن نائبة الممثل الخاص للأمين العام فى أفغانستان والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى أفغانستان "ندين الخطف المشين والقتل المتعمد فيما يبدو لأحد زملائنا".

 

وأصبحت عمليات الخطف التى تستهدف الأفغان بشكل رئيسى للحصول على فدية مشكلة مزمنة فى كابول ومدن أخرى رغم اختطاف عدة أجانب فى السنوات الماضية.

 

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