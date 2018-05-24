انتخابات شرسة وإقبال كبير في 11 لجنة نقابية عمالية بالدقهلية (صور)

انطلقت انتخابات اللجان العمالية، على مستوى المحافظة داخل 11 لجنة نقابية عمالية، ابرزهم "الكهربا والمياه والجامعه" و56 لجنة وافدة فرعيه اقبالا كبيرا على العملية الانتخابية، والتي فتحت ابوابها اليوم الخميس من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.



ولاقت الانتخابات النقابية اليوم اقبالا كبيرا بين العاملين فى 11 لجنة نقابية عمالية زاد فيها عدد المرشحين عن النصاب القانونى، والتى تعد هى الانتخابات الاشرس التى ستشهدها الانتخابات ىالنقابية على مستوى المحافظة.



يشار انه بلغ عدد المرشحين 656 من بينهم 69 على منصب رئيس لجنة و587 على العضويه فيما تبين بعد فحص أوراق المرشحين.



وكانت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابات العمالية بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار أحمد الجوهرى وعضوية كل من أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة، والسيد السنجابى وكيل المديرية، أعلنت عن انطلاق انتخابات اللجان العمالية، معلنين فوز نقابة القوى العاملة بالدقهلية بالتزكية لاكتمال النصاب القانونى واستبعاد 3 لجان لعد اكتمال النصاب، وهم "نقل برى شربين واللجنة النقابية للعاملين بضرائب القيمة المضافة، وجامعة الأزهر" ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى غدًا الجمعة.