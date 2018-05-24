هبوط طائرة اضطراريا بـ"الأقصر" أبرزها.. 6 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة على الصعيد المحلي أو العالمي، خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث الهامة، أبرزها هبوط طائرة اضطراريا بـ"الأقصر"، فضلاً عن وصول 5 مصابين من قطاع غزة إلى مستشفى العريش العام و اعتراض صاروخاً بالستياً باتجاه جازان.

هبوط طائرة اضطراريا

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هبوطًا اضطراريًا بمطار الأقصر الدولي. وكانت الطائرة قادمة من مطار القاهرة في طريقها للخرطوم، وأرسلت رسائل استغاثة لبرج المطار بالأقصر، حيث تم فتح المجال الجوي لها للهبوط اضطرارياً بمنطقة منعزلة داخل المطار.

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في كرداسة

بينما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

الخارجية تنفي نقل آثار مصرية إلى إيطاليا

نفت وزارة الخارجية ما تردد عن ضبط السلطات الإيطالية آثارا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، حيث قامت السفارة على الفور طبقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال بإرسال إسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، وللإجابة على استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات.

وصول 5 مصابين من قطاع غزة إلى مستشفى العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام، عن طريق ميناء رفح البري، 5 مصابين فلسطينيين من قطاع غزة، وجارى علاجهم.

من جهة أخرى، استمر تواجد الطاقم الطبي وسيارات الإسعاف في ميناء رفح البري للإشراف على نقل المصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

اعتراض صاروخاً بالستياً باتجاه جازان

رصدت قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من "محافظة صعدة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وكان الصاروخ باتجاه مدينة "جازان"، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

تفجير انتحاري بـ"بغداد"

بينما تصدت وزارة الداخلية العراقية إلى عمل إرهابي لانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه بعد محاصرته بمنطقة الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد.