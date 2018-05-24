"الجبالي": تواجهنا تحديات لتنفيذ محطة كهرباء العاصمة الجديدة (فيديو)

قال المهندس يوسف الجبالي، رئيس قطاع المشروع بمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، إن ارض المشروع تم استلامها في شهر 7 من عام 2015 وهي ارض جبلية بمرتفعات ومنخفضات ومعظمها صخور، موضحا أنه تم عمل تسوية لمساحة 175 فدان بالإضافة إلى 60 فدان اراضي تشوين.



