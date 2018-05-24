"الجبالي": تواجهنا تحديات لتنفيذ محطة كهرباء العاصمة الجديدة (فيديو)
الخميس 24/مايو/2018 - 11:37 ص
ندى محمد
قال المهندس يوسف الجبالي، رئيس قطاع المشروع بمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، إن ارض المشروع تم استلامها في شهر 7 من عام 2015 وهي ارض جبلية بمرتفعات ومنخفضات ومعظمها صخور، موضحا أنه تم عمل تسوية لمساحة 175 فدان بالإضافة إلى 60 فدان اراضي تشوين.
وأضاف في لقاء خاص على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن كمية الاعمال في البداية كانت خرسانات والقواعد عادية مما يحتاج تدبير كميات كبيرة من المياه لإنهاء هذه الأعمال وهو امر صعب للغاية لكون اقرب مكان يمكن استقدام المياه منها تبعد 60 كيلومتر، مشيرا إلى أنهم وصلوا في فترة ذروة العمل إلى 8 آلاف عامل وكانت هناك صعوبة في توفير أماكن معيشة جيدة لهم ولكن الوضع يسير بشكل جيد حتى الآن.
المزيد عن: محطة الكهرباء العاصمة الجدبدة العاصمة الإدارية أخبار مصر