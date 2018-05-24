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فيفي عبده تصدم جمهورها بهذه الإطلالة (فيديو)

الخميس 24/مايو/2018 - 11:34 ص
فيفي عبده تصدم جمهورها بهذه الإطلالة (فيديو)
فيفي عبده مع خبيرة التجميل
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الفجر الفني
 

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورها أثناء وجودها ضيفة في برنامج "ميكب فور إيفر" حيث يشترط البرنامج أن يظهر الفنان للجمهور بدون ماكياج، ثم يتم وضع الماكياج له، ليكشف الفرق للجمهور بعد الماكياج الذي يضعه خبير.

الصورة التي نشرتها فيفي لها عبر حسابها على موقع "أنستجرام" بدون ماكياج، سببت خلافا بين الجمهور، حيث أظهرت مدى شحوب وجهها، حسبما رأى البعض، بينما قال آخرون إنها جميلة أكثر على طبيعتها.


قشطات وعسلات وفلات، حبايبي انا ضيفة ميك أب فور إيفر فحلقة جميلة اوي من برنامج حلوة رمضان، عملنا ريلوكينغ مع حبيبة قلبي مشاعل عجيل. إنتظروا الحلقة النهاردة الساعة ٩:٣٠ بتوقيت دبي عشان تشوفوا عملنا ايه. إشتركوا بقناة ميك اب فور ايفر الشرق الأوسط عاليوتيوب Make Up For Ever Middle East لتشاهدوا الحلقة كاملة النهاردة. ✋🏼💋💋💋💋💋 Watch me take over HELWET RAMADAN with @makeupforevermea and the beautiful @mashaelajeel. I cant wait for you to see what we have put together in tonight's episode. ✋🏼💋💋💋💋💋Subscribe to Make Up For Ever Middle East YouTube channel to watch the full episode tonight.

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