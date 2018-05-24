فيفي عبده تصدم جمهورها بهذه الإطلالة (فيديو)

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورها أثناء وجودها ضيفة في برنامج "ميكب فور إيفر" حيث يشترط البرنامج أن يظهر الفنان للجمهور بدون ماكياج، ثم يتم وضع الماكياج له، ليكشف الفرق للجمهور بعد الماكياج الذي يضعه خبير.

الصورة التي نشرتها فيفي لها عبر حسابها على موقع "أنستجرام" بدون ماكياج، سببت خلافا بين الجمهور، حيث أظهرت مدى شحوب وجهها، حسبما رأى البعض، بينما قال آخرون إنها جميلة أكثر على طبيعتها.



