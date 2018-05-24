لتفتيح البشرة ونقائها.. جربي ماسك "الحلبة"

تعد الحلبة واحدة من بين العلاجات المنزلية الهامة فهي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير، وإليكِ عزيزتي مجموعة من الخطوات للحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب:-



1- يتم جلب بذور الحلبة والعمل على طحنها بشكل جيد للحصول على مطحون الحلبة.



2- يتم وضع القليل من الحليب على المطحون على أن يتم خلطهم للحصول على عجين.



3- نضع عجين الحلبة على الوجه ونتركه حتي يجف تماما.



4- يتم نزع الحلبة من على الوجه على أن يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.



5- لابد من الحذر من عدم وضع الحلبة على المنطقة التي تحيط بالعين حيث أن تلك المنطقة تعد من المناطق الحساسة جدا في العين.



ومن بين الفوائد الكثيرة التي توجد في الحلبة للبشرة ما يلي:

1- تحتوى الحلبة على الكثير من مضادات الأكسدة مما يساهم في تفتيح لون البشرة وتوحيدها.

2- كما تعد الحلبة من المكونات الهامة جدا في التخلص من الكثير من المشاكل والتي من بينها الندوب والكثير من الأمراض الجلدية وحب الشباب.

3- كما تعمل ماسكات الحلبة على منع حدوث التجاعيد ويخلص الوجه من الخطوط البيضاء على الوجه.

