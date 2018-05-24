فاضل الجزيري: عرض "الحضرة" في نسخته الثالثة سيشهد تطورا مقارنة بالنسختين السابقتين

أكد المخرج فاضل الجزيري أن عرضه "الحضرة" في نسخته الثالثة سيشهد تطورا مقارنة بالنسختين السابقتين، مبرزا أن 100 شخص ما بين موسيقيين ومنشدين ووزانة سيكونون على ركح قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الليلة وغدا في إطار فعاليات مهرجان المدينة بتونس.





وشدد الجزيري على أن "الحضرة 3" ستكون متميزة، بقاعة الأوبرا، لما تتميز به هذه القاعة من إمكانيات وتجهيزات متطورة، فضلا عن أن "الحضرة 3" تتميز عن سابقاتها لأن بها قراءة مختلفة عن الصور السابقة للحضرة، فتجد السهل الممتنع الذي سيمكننا من الحديث عن الفكر الصوفي الذي يمكن ترويجه خارج تونس.