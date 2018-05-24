فاضل الجزيري: عرض "الحضرة" في نسخته الثالثة سيشهد تطورا مقارنة بالنسختين السابقتين
الخميس 24/مايو/2018 - 11:33 ص
محمد وليد الجموسي
أكد المخرج فاضل الجزيري أن عرضه "الحضرة" في نسخته الثالثة سيشهد تطورا مقارنة بالنسختين السابقتين، مبرزا أن 100 شخص ما بين موسيقيين ومنشدين ووزانة سيكونون على ركح قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الليلة وغدا في إطار فعاليات مهرجان المدينة بتونس.
وشدد الجزيري على أن "الحضرة 3" ستكون متميزة، بقاعة الأوبرا، لما تتميز به هذه القاعة من إمكانيات وتجهيزات متطورة، فضلا عن أن "الحضرة 3" تتميز عن سابقاتها لأن بها قراءة مختلفة عن الصور السابقة للحضرة، فتجد السهل الممتنع الذي سيمكننا من الحديث عن الفكر الصوفي الذي يمكن ترويجه خارج تونس.
وكشف صاحب "الحضرة" أن عرضه الجديد سيتضمن قطعا صوفية جديدة غير مسموعة، آملا أن تنال اهتمام الجمهور، مبرزا أنه إلى جانب الفريق التقني سواء في الصوت أو في الإضاءة ستجمع "الحضرة 3" قرابة مائة شخص من منشدين وموسيقيين و"صوليست" وراقصين على الركح، وستكون الفرجة بمعناها الجمالي طاغية على العرض.