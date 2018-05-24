تفاصيل مقتل شخص على يد شقيقه في كفر الشيخ

أقدم حلاق على قتل شقيقه العامل بأحدى قرى مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، بسبب قيام المجنى عليه بضرب أبن شقيقتها، ما ادى لحدوث مشاجرة تطورت لطعنه ووفاته فور وصوله للمستشفى، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.



وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد تلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة سيدى سالم ورئيس المباحث، بوصول "فارس.م.ع"، عامل ومقيم بقرية القن التابعة لمركز سيدى سالم، للمستشفى المركزى مُصابًا بجرح نافذ وتقطع بالشرايينن وحالته حرجة، وتوفى داخل غرفة العمليات قبل إجراء جراحة له.



كلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائى لمعرفة ملابسات الحادث، أشرف عليه مدير إدارة البحث الجنائى ورئيس مباحث المديريه وقاده الرائد حمدى أبو ريا، رئيس مباحث سيدى سالم ومعاونوه، حيث إنتقل فريق البحث الى مستشفى سيدى سالم المركزى، وبسؤال شقيقته، قررت حدوث مشادة كلامية، بين شقيقيها المجنى عليه والاخر "يوسف.م.ع" 33 عامًا ويعمل حلاق.



كما أقرت بحدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب تعدي المتهم على نجلها بالضرب، لخلاف على كمبيوتر، تطورت إلى مشاجرة فقام على أثرها، بالتعدي عليه بالضرب، بسلاح أبيض "سكين"، وإحداث الإصابات المتفرقة به، وتم القبض عليه وتقرر عر الجثة على الطب اشلرعى لبيان الاصابات وسبب الوفاة.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة معللًا،انه قام بضرب ابن شقيقتهما ما اثار حفيظته وتشاجرا معًا ولم يدر الا وهو يستهل سكينًا ويطعن شقيقه بإصابات مختلفة ادت لوفاته عقب وصوله للمستشفى.



.تحرر المحضر رقم 5760 لسنة 2018 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجار العرض على النيابة.

