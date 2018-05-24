ضبط 300 غشاش في تجارة بنها

حررت إدارة كلية التجارة بجامعة بنها 300 محضر غش للطلاب الذين قاموا بعمليات الغش داخل لجان الامتحانات على مدى 21 يومًا، هي فترة الامتحانات بالكلية، والتي تنتهي اليوم، وكانت قد بدأت يوم 3 مايو الجاري.



وقال الدكتور عيد حميدة، عميد الكلية، إن حالات الغش، تعد قليلة للغاية إذا علمنا أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحاناتهم في مختلف المراحل الدراسية بالكلية وهم 18 ألفًا و594 طالبًا وطالبة.



وأرجع قلة حالات الغش إلى الانضباط الذى شهدته لجان الامتحانات والرقابة الجادة داخل اللجان والتطبيق الكامل للقانون والتزام الطلاب به.



وقال إن تراجع حالات الغش هذا العام يؤكد زيادة وعى الطلاب وحرصهم على أداء الامتحانات التزاما بالقانون وبعيدا عن التوتر الذى ينجم عن محاولات الاخلال بالقانون.

