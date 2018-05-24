محافظ البحيرة: إنهاء أعمال رصف طريق مسجد الرحمن بدمنهور خلال أسبوع



شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على سرعة إنهاء أعمال الرصف ووضع صفايات المطر وتعلية مطابق الصرف الصحي وعمل بلاط للأرصفة ومراعاة الميول في الرصف بشارع مسجد الرحمن خلف ديوان عام المحافظة خلال أسبوع.



كما وجهت بإنارة المنطقة بالكامل ورفع كفاءة كافة الشوارع الجانبية المؤدية إلى شوارع عبد العظيم بديوي وعبد السلام الشاذلي وإزالة مراكز تجميع القمامة من وسط المنطقة وإنشاء أحواض للزرع بالأشجار المثمرة مكانها.



وقام رئيس مدينة دمنهور، يرافقه مسئولي مشروع الرصف الإنتاجي، بمتابعة أعمال التطوير والرصف الجارية بالمنطقة وأعمال تطوير حديقة مسجد الرحمن وزراعتها بالأشجار المثمرة وإعادة تجميل كافة الشوارع المحيطة لإعادة المظهر الحضاري لمدينة دمنهور.