ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ البحيرة: إنهاء أعمال رصف طريق مسجد الرحمن بدمنهور خلال أسبوع

الخميس 24/مايو/2018 - 11:30 ص
محافظ البحيرة: إنهاء أعمال رصف طريق مسجد الرحمن بدمنهور خلال أسبوع
أعمال الرصف
طباعة
إسلام أمين
 

شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على سرعة إنهاء أعمال الرصف ووضع صفايات المطر وتعلية مطابق الصرف الصحي وعمل بلاط للأرصفة ومراعاة الميول في الرصف بشارع مسجد الرحمن خلف ديوان عام المحافظة خلال أسبوع.

كما وجهت بإنارة المنطقة بالكامل ورفع كفاءة كافة الشوارع الجانبية المؤدية إلى شوارع عبد العظيم بديوي وعبد السلام الشاذلي وإزالة مراكز تجميع القمامة من وسط المنطقة وإنشاء أحواض للزرع بالأشجار المثمرة مكانها.

وقام رئيس مدينة دمنهور، يرافقه مسئولي مشروع الرصف الإنتاجي، بمتابعة أعمال التطوير والرصف الجارية بالمنطقة وأعمال تطوير حديقة مسجد الرحمن وزراعتها بالأشجار المثمرة وإعادة تجميل كافة الشوارع المحيطة لإعادة المظهر الحضاري لمدينة دمنهور.
المزيد عن: البحيرة اليوم البحيرة اخبار مصر اخبار البحيرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 11:50:01 AM