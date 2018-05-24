استشاري تغذية توضح كيف نتجنب الشعور بالعطش في نهار رمضان

قالت الدكتورة ريهام الحبيبي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك عدة خطوات يمكن من خلالها تجنب الشعور بالعطش، كشرب كميات كبيرة من المياه بعد الإفطار.





وأشارت "الحبيبي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه يجب شرب من 8 إلى 10 أكواب مياه بعد الفطار وحتى السحور، لافتة إلى أن شرب المياه بكميات كبيرة على السحور عادة خاطئة ولن تقي شعورنا بالعطش.





وحذرت من شرب الكافيين في السحور، حيث أنه سيتسبب في التخلص من المياه وبالتالي يزداد شعورنا بالعطش، مع ضرورة تجنب تناول السكريات في وجبة السحور.



