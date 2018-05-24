"ريفالدو" ينصح برشلونة بضم محمد صلاح





نصح البرازيلي ريفالدو نادي برشلونة الإسباني بضرورة التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال ريفالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: "من هو اللاعب الذي يجب على برشلونة التعاقد معه من البريمييرليج؟، محمد صلاح، إنه لاعب كبير، وقادر على تغيير مجريات المباريات".





وعن المقارنة بين صلاح، والثنائي الأفضل في العالم، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أوضح "حتى الآن هو ليس في نفس مستوى ميسي أو كريستيانو، إنه قريب منهما".





وتابع ريفالدو "محمد صلاح يحتاج إلى مواصلة تألقه لسنوات عديدة، وفي كل البطولات، أتمنى أن ينجح في ذلك".





وختم ريفالدو حديثه بقوله "يجب أن يحافظ صلاح على مستواه لمدة 10 سنوات، مثلما فعل ميسي وكريستيانو، مع العلم إنه سيواجه صعوبات أكثر منهما، حيث أن الدوري الإنجليزي الممتاز، أقوى وأصعب من الليجا".



