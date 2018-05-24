جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المصرية الأمريكية

وقّعت الدكتورة سمر أباظة، رئيس الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية لخدمة العلم، اتفاقية تعاون مع جامعة عين شمس "التعليم الإلكتروني المدمج"؛ لتنفيذ البرامج التدريبية الأكاديمية والمهنية، بالاشتراك بين الطرفين.





وأكد أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن الأكاديمية المصرية بصدد الإعلان عن العديد من البروتوكولات، والتوأمات التي ستكون لها دور إيجابي في دعم الدولة المصرية "بشكل تطوعي" في تأهيل العاملين بمختلف قطاعات الدولة "قطاع عام أو خاص".



