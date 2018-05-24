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جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المصرية الأمريكية

الخميس 24/مايو/2018 - 10:20 ص
جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المصرية الأمريكية
الدكتورة سمر أباظة
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آية حمروشي
 
وقّعت الدكتورة سمر أباظة، رئيس الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية لخدمة العلم، اتفاقية تعاون مع جامعة عين شمس "التعليم الإلكتروني المدمج"؛ لتنفيذ البرامج التدريبية الأكاديمية والمهنية، بالاشتراك بين الطرفين.

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن الأكاديمية المصرية بصدد الإعلان عن العديد من البروتوكولات، والتوأمات التي ستكون لها دور إيجابي في دعم الدولة المصرية "بشكل تطوعي" في تأهيل العاملين بمختلف قطاعات الدولة "قطاع عام أو خاص".

يأتى ذلك استمرارًا للإنجازات المتلاحقة التي تقوم بها الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية لخدمة العلم، من خلال التوسع في عقد البرامج التدريبية الأكاديمية، والمهنية في مختلف التخصصات، والقطاعات لإعداد وتأهيل المتدربين، بما يتواكب مع احتياجات ومتطلبات العصر، ونظرًا للدور الذي تتبناه الأكاديمية في استخدام أحدث طرق ووسائل التعليم الحديثة.
المزيد عن: عين شمس رئيس الاكاديمية جامعة عين شمس الدكتورة سمر أباظة الأكاديمية المصرية الأمريكية
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