أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-5-2018 في محافظة البحيرة
الخميس 24/مايو/2018 - 10:21 ص
إسلام أمين
شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات اليوم الخميس، استقرارا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 25 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 24 جنيهًا، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 28 جنيه.
كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.
كانت قد شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات أمس الأربعاء، استقرارا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 25 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 24 جنيهًا، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 28 جنيه.
كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.
كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.
كانت قد شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات أمس الأربعاء، استقرارا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 25 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 24 جنيهًا، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 28 جنيه.
كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.
المزيد عن: سعر الفراخ اليوم،البحيرة اليوم سعر الفراخ سعر الدواجن اليوم تراجع سعر الفراخ تراجع الدواجن انخفاض الفراخ الفراخ اليوم الدواجن اليوم البحيرة أسعار الفراخ اليوم أسعار الفراخ أسعار الدواجن أخبار الفراخ أخبار البحيرة اليوم أخبار الاقتصاد