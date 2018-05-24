ارتفاع سعرالريال السعودي اليوم الخميس 24-5-2018 بالبنك العربي الافريقي

ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في البنك العربي الأفريقي الدولي خلال تعاملات اليوم الخميس 24-12-2017، في البنك العربي الإفريقي الدولي، مسجلا 4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، مقابل 4.73 جنيهًا للشراء و 4.78 جنيهًا للبيع بالأمس.





وتشهد العملة السعودية حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصري بعد انقضاء موسمى الحج والعمرة، واللذان شهدا ارتفاعا ملحوظًا في سعر الريال بسبب زيادة الطلب عليه، يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع الريال السعودى مقابل الجنيه في الفترة المقبلة بسبب زيادة معدلات الاستثمار السعودي في المنطقة العربية عامة وخاصة مصر.