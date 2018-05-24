عاجل.. مقتل 67 من الحوثيين في مواجهات مع المقاومة في الساحل الغربي

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الخميس، مقتل 67 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات للتحالف العربي في الساحل الغربي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.



