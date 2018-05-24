عاجل.. مقتل 67 من الحوثيين في مواجهات مع المقاومة في الساحل الغربي
الخميس 24/مايو/2018 - 10:18 ص
أسماء العزب
أعلنت مصادر يمنية، اليوم الخميس، مقتل 67 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات للتحالف العربي في الساحل الغربي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
وتوالت انتصارات القوات اليمنية بإسناد
من قوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن بعد تحرير ميناء الحيمة الاستراتيجى بالساحل
الغربى للبلاد.
وتوالت انتصارات القوات اليمنية بإسناد
من قوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن بعد تحرير ميناء الحيمة الاستراتيجى بالساحل
الغربى للبلاد.
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