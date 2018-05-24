أول رد من محمد صلاح على الانتقادات الموجهة لزوجته

رد محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر تصريحات كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني أنه لا يشبهه مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.









وقال محمد صلاح في مؤتمر دعائي لإعلان شراكته مع إحدى الشركات: "قلت من قبل إن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبين كبيرين حافظا على مستواهما لسنوات طويلة".









وأضاف محمد صلاح: "مثلما قال رونالدو فهو يلعب بقدمه اليمنى وأنا ألعب باليسرى.. نحن الاثنان في قمة التركيز للفوز بدوري أبطال أوروبا وهدفي مساعدة فريقي فقط بصرف النظر عن أي أشياء أخرى".









وعن الانتقادات الموجهة لزوجته وحياته الشخصية قال صلاح: "أكثر ما يضايقني هو التدخل في حياتي الشخصية وحياة عائلتي".













وتابع صلاح: "وسائل التواصل لا تؤثر على فأنا أستخدمها في الضحك والمزاح فقط ولا يضايقني انتقاد البعض لأنني يجب أن أتقبل وجهات النظر".













وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا صور لزوجة محمد وانتقدوا ملابسها والطريقة التي تظهر بها في الصور.







