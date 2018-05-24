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أسعار الكنافة والقطايف اليوم الخميس 24-5-2018 في محافظة المنيا

الخميس 24/مايو/2018 - 10:13 ص
أسعار الكنافة والقطايف اليوم الخميس 24-5-2018 في محافظة المنيا
صورة أرشيفية
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احمد الخميسى
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب إرتفاع سعر الياميش.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيه، والكنافة الالية 15 جنية للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنية والجلاش 18 جنية للكيلو،والقطايف 10 جنيه للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنية للكيلو.
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